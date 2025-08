Turismo: Telepass, crescono mete gastronomiche, +10% a 6,5 mln ricerche in 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - Se la classifica assoluta premia i capisaldi della cucina nazionale, la classifica delle ricette in maggiore crescita evidenzia una 'riscoperta' di piatti locali. A guidare la top ten ci sono i vincisgrassi marchigiani (+134%) e le 'tette delle monache', dolce tipico pugliese (+122%). Crescono anche piatti della tradizione casalinga come le zeppole di San Giuseppe (+85%) e grandi classici reinterpretati come il pesto alla genovese (+47%). Secondo i dati dell'Osservatorio Telepass, le ricerche sulle ricette regionali riflettono una nuova modalita' di esplorazione turistica: si viaggia per assaggiare, si cucina per rivivere le esperienze. La cucina locale diventa parte dell'itinerario, spesso pianificata ancora prima della partenza, e la ricerca di piatti scoperti in viaggio prosegue anche una volta tornati a casa. Le ricerche mostrano come la cucina regionale resti al centro dell'immaginario e della quotidianita' degli italiani e le ricerche post-viaggio sulle ricette confermano il legame tra meta visitata e memoria gastronomica. 'Il turismo gastronomico e' ormai una motivazione di viaggio a pieno titolo: lo dimostrano i 6,5 milioni di ricerche nel 2024 e il +27% di interesse per le sagre registrato nel 2025. Si parte per provare un piatto, e al rientro, si cerca online la ricetta per rivivere l'esperienza', spiega in una nota Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass.

