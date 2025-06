Turismo: SumUp, a Venezia i B&B piu' cari, prezzo medio per notte a 169,5 euro

Seguono Milano e Firenze. Sassari la piu' economica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - La citta' italiana piu' costosa dove dormire in un B&B nel 2025 e' Venezia, con un prezzo medio per notte di 169,5 euro. Sul podio seguono Milano (147,9 euro), e Firenze (137,3 euro). E' quanto emerge dall'Osservatorio B&B Cashless di SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali, che ha analizzato il costo medio di una notte in Bed and Breakfast tra 25 principali mete turistiche italiane. Bolzano (131,6 euro) e Bologna (117,5 euro) precedono la capitale Roma (112 euro). Dopo Lucca (106,6 euro), e Ferrara (94,4), chiudono la seconda parte della classifica Torino (94,4 euro) e Bergamo (93,8 euro). Sempre a Venezia si registra nel 2025 anche il prezzo massimo per notte (268 euro); seguono Roma (246 euro) e, ancora, Milano (240 euro). Sul fronte opposto, Sassari e' la citta' turistica in cui il costo medio di una notte in B&B e' inferiore (70 euro), mentre a Belluno si registra il costo minimo piu' basso (46 euro), davanti a Brescia (50 euro) e Reggio Calabria (51 euro). Nel capoluogo calabro si registra anche l'aumento dei prezzi piu' significativo rispetto all'anno precedente (+36,7%); le altre citta' con l'incremento di prezzo maggiore per una notte in un B&B dal 2024 sono Belluno (+16,3%) e Bari (+14,5%).

