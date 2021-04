Turismo: Sertori (Lombardia), per Valtellina Olimpiadi 2026 grande opportunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - "La Valtellina e' la cassaforte di Lombardia, i suoi ghiacciai regolano un bacino laghi e forniscono acqua a centrali idroelettriche. E' una zona che si concentra sui prodotti di qualita' rispetto alla quantita'. Nel 2016 sara' protagonista delle Olimpiadi 2026 con gare di sci alpinismo a Bormio, questo piccolo paese sara' al centro dell'attenzione internazionale. La zona ha in media 3,6 milioni di turisti all'anno, che potranno diventare il doppio o triplo per le Olimpiadi 2026". Lo ha detto Massimo Sertori, assessore regionale lombardo alla Montagna e Piccoli comuni, e nativo della Valtellina, durante la conferenza stampa di presentazione, a Milano presso la sede della Regione Lombardia, della 5? edizione del Forum "La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni", in programma a Bormio il 4 e 5 giugno. Un appuntamento, simbolicamente ospitato in Valtellina, che avra' tre principali settori di discussione: alimentazione, salute e sport.

Pan

(RADIOCOR) 13-04-21 12:29:10 (0308)FOOD 5 NNNN