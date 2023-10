Turismo: Sci, Madonna di Campiglio ancora al top nella classifica Skipass

Cortina la piu' trendy, Folgarida e Marileva family friendly (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ott - Sara' ancora Madonna di Campiglio la regina della neve. Sul podio anche per l'inverno 2023/2024 nella classifica generale delle prime 25 destinazioni piu' ambite secondo l'indagine dell'Osservatorio Skipass Panorama Turismo con un punteggio pari a 4.525 voti, lasciando ben piu' indietro Cortina d'Ampezzo (3.510 voti) e Livigno (3.499 voti). A seguire, nella classifica che sara' presentata in occasione di SKIPASS, lo spazio dedicato al turismo montano invernale a Modena Fiere dal 27 al 29 ottobre -, Ortisei con 2.352 voti, lasciando cosi' invariate le prime quattro posizioni rispetto allo scorso anno.

Novita' la classifica delle localita' montane piu' accessibili, dove a salire sul gradino piu' alto del podio e' Canazei, seguita da Ponte di Legno - Passo Tonale e da Cavalese. Mentre la localita' piu' family friendly, ideale per le vacanze delle famiglie con bambini, vede confermarsi al primo posto, sempre in Trentino, Folgarida e Marilleva, seguita da Livigno e da Andalo. In quarta posizione scivola Ortisei.

Per chi cerca una montagna 'trendy, alla moda', sempre sul podio Madonna di Campiglio, che pero' deve cedere anche.

quest'anno il primo posto a Cortina d'Ampezzo.

