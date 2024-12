Turismo: Savills, Cervinia in 2024 e' meta sciistica piu' resiliente a climate change

Lo afferma Savills Ski Report 2024 su ultima stagione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Breuil-Cervinia e' la localita' sciistica piu' resiliente ai cambiamenti climatici, a livello globale. E' quanto emerge dalle classifiche del Savills Ski Report 2024 stilato dall'omonima societa' immobiliare sull'ultima stagione invernale. Nel dettaglio, in base allo Savills Ski Resilience Index, grazie alla stagione sciistica piu' lunga e a una condizione piu' costante della neve, la meta turistica valdostana ha scalato quattro posizioni rispetto allo scorso anno, superando anche Zermatt. La localita' svizzera quest'anno e' scesa dai vertici della classifica al quinto posto. Tra gli altri nomi piu' noti, in Francia Val Thorens e' risalito di dieci posizioni fino al terzo posto, mentre Tignes e' balzato di 17 posizioni fino al decimo. La resilienza delle stazioni sciistiche, sottolinea Savills, e' un fattore fondamentale per garantirne la sostenibilita' economica. La stagione invernale 2023-2024 ha registrato variazioni significative nella sua durata e nelle nevicate che hanno portato a una crescita degli investimenti in tecnologia per l'innevamento artificiale e in infrastrutture, come nuovi impianti di risalita per migliorare l'esperienza degli ospiti. Si sono iniziati a offrire anche nuovi servizi per il dopo-sci: per esempio, la Val Gardena (Trentino Alto Adige) - che si posiziona al quarto posto dopo Vail (Usa), e Aspen (Usa) nella classifica dell'Apres-Ski Index - sta lavorando per attrarre visitatori durante tutto l'anno, grazie a centri benessere, eventi ed attivita' all'aperto che vanno dal trekking al ciclismo.

