Turismo: Santanche', no a tasse ingresso citta', meglio mettere a reddito patrimonio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - "Non credo che bisogna parlare di overturismo ma dobbiamo parlare di gestione dei flussi turistici. Io non sono d'accordo su queste tasse per entrare nelle citta', perche' non credo che questa sia la soluzione dei problemi. Io sono molto d'accordo, invece, di mettere a reddito il nostro patrimonio". Cosi' la ministra del Turismo, Daniela Santanche', intervistata dal Tg1. "C'e' tanta voglia di Italia nel mondo - ha sottolineato Santanche' - perche' abbiamo una serie di offerte turistiche che non c'e' pari nel mondo. Non abbiamo avuto nel settore del turismo aumenti maggiori rispetto a altre nazioni. L'Italia e' una nazione di qualita' e non di quantita'".

red-fil

(RADIOCOR) 15-08-24 15:50:57 (0275) 5 NNNN