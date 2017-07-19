Turismo: Santanche', metteremo risorse a disposizione regioni Sud colpite da maltempo

5 mln per campagna promozione Sicilia, Calabria e Sardegna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - 'Il governo mettera' a disposizione risorse per sostenere il turismo estivo" nelle regioni del Sud colpite dal maltempo e dal Ciclone Harry nelle ultime settimane. Lo ha dichiarato la ministra del Turismo Daniela Santanche', a margine dell'inaugurazione della'edizione 2026 della Bit - Borsa italiana del turismo, a Rho Fiera Milano. 'Abbiamo gia' fatto un Consiglio dei ministri e domani ce ne sara' un altro - ha proseguito la ministra - ci sono risorse che devono essere messe a disposizione e il governo fara' la sua parte', con il ministero del Turismo che proporra' 'qualche milione di euro' per una campagna di promozione internazionale a sostegno di Sicilia, Calabria e Sardegna. 'Non voglio che al danno si aggiunga il doppio danno - ha sottolineato Santanche' -: non possiamo permetterci una narrazione che dica nel mondo che quest'estate e' meglio non andare in Sicilia, Calabria o Sardegna'. In particolare, la ministra ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni per una campagna promozionale "nei mercati piu' importante per le tre regioni", con attenzione a quello tedesco, primo bacino di riferimento per Calabria e Sardegna e secondo per la Sicilia. 'Dobbiamo dire chiaramente che i territori possono ospitare i turisti in sicurezza - ha concluso - e lo faremo anche in tutte le principali fiere internazionali. Non dobbiamo perdere nemmeno un turista'.

