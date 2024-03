Turismo: Santanche', Eurostat conferma la voglia di Italia che c'e' nel mondo

'Risultato frutto del lavoro degli imprenditori' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mar - L'analisi Eurostat conferma l'Italia seconda in Europa per presenze turistiche straniere: un dato che testimonia la voglia d'Italia che c'e' nel mondo. Lo dice su Facebook la ministra del Turismo Daniela Santanche' a commento del bollettino Eurostat. "Un risultato, spiega Santanche', da un lato frutto del grande lavoro dei nostri operatori e imprenditori del settore nel rendere l'Italia sempre piu' attrattiva con proposte di qualita' e diversificate, e dall'altro dell'operato del Governo Meloni che non solo rende l'Italia protagonista nel mondo, ma lavora per preservare l'autenticita' dei nostri territori e valorizzare il Made in Italy".

