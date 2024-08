Turismo: Santanche', da stampa internazionale allarmismo su tassa soggiorno

'Nessun aumento della tassa senza criterio' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ago - "La stampa internazionale oggi crea un allarmismo infondato sull'aumento della tassa di soggiorno. Forse il turismo italiano inizia a far paura e cercano di colpirci come possono". Cosi' la ministra del Turismo, Daniela Santanche', in reazione ad un articolo del Financial Times sull'ipotesi di un aumento, fino a 25 euro a notte, per i clienti degli hotel di lusso.

"Nessuno ha mai parlato di un aumento della tassa senza criterio, abbiamo sempre evidenziato l'importanza di portare avanti il dialogo con le associazioni di categoria e i comuni per lavorare insieme ad una possibile revisione dell'imposta di soggiorno. Un'imposta che magari sia proporzionata al costo della stanza e che diventi di scopo, quindi anche finalizzata a sostenere investimenti e politiche del turismo" aggiunge Santanche' in una dichiarazione. Secondo la titolare del ministero "Tutte le ricostruzioni di queste settimane sono frutto di interpretazioni talvolta anche fantasiose.

Nelle prossime settimane riuniremo il tavolo di lavoro e sara' nostra cura renderne noti i risultati'.

