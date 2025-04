Turismo: Santanche', a Euroflora la bellezza senza tempo dell'Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - Per Santanche' 'Euroflora 2025 non e' solo una vetrina di bellezza e innovazione, ma anche una straordinaria opportunita' per destagionalizzare il turismo, coinvolgendo attivamente la comunita' locale e promuovendo le radici del nostro florovivaismo'. Il ministro ricorda che il settore florovivaistico italiano 'genera oltre 3 miliardi di euro di valore', 'contribuisce per il 4,7% alla produzione agricola nazionale' e 'si posiziona come seconda potenza europea e terza a livello mondiale per l'export, con un incremento di 1,2 miliardi di euro nelle esportazioni e una bilancia commerciale attiva di 315 milioni di euro (dati Istat 2023)'.

