Turismo: protocollo Abi-Federalberghi per utilizzare il bonus vacanze

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - Questa mattina Abi e Federalberghi hanno stipulato un Protocollo di intesa per agire insieme perche' la misura del "Bonus vacanze" abbia un ampio e tempestivo utilizzo. In questa ottica le due organizzazioni promuoveranno mediante le proprie strutture la conoscenza della misura e accordi diretti al suo pieno utilizzo

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto un bonus, il "tax credit/bonus vacanze". I nuclei familiari con in reddito ISEE fino a 40mila euro possono richiedere e usufruire del bonus, nella forma del credito, a decorrere dal 1? luglio 2020. Tale bonus pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare e' usufruibile per l'80% come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi della famiglia. Lo sconto dell'80% sara' rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facolta', in alternativa, di cessione a terzi, anche a banche o intermediari finanziari.

Gdo

