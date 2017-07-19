Turismo: Osservatorio Telepass, mercatini di Natale al centro dell'interesse

Ricerche anche su luoghi di presepi, treni e luminarie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - L'interesse per il turismo natalizio torna a crescere e si conferma sempre piu' esperienziale, diffuso e legato alla capacita' dei territori di offrire eventi identitari facilmente raggiungibili. E' quanto emerge dal nuovo studio dell'Osservatorio Telepass, societa' del Gruppo Mundys, che analizza le ricerche effettuate sul web dal 2023 al 2025 in relazione a oltre 2.300 keyword per individuare i trend emergenti del turismo natalizio. Lo studio e' nato nell'ambito della collaborazione tra Moveo, il magazine di viaggi e mobilita' di Telepass, Seed Digital e Change Media.

Sono oltre 4,9 milioni le ricerche online registrate tra gennaio e ottobre 2025, in aumento del +2,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare l'interesse sono quattro grandi filoni che, anno dopo anno, si consolidano nell'immaginario degli italiani e guidano le ricerche online: mercatini di Natale, presepi e presepi viventi, treni di Natale e luminarie natalizie. Nel dettaglio, con oltre 1,7 milioni di ricerche, i mercatini di Natale si confermano la chiave di ricerca piu' rilevante in valore assoluto del turismo natalizio. Mete piu' rilevanti sono Bolzano, Verona, Trento e Merano che continuano a dominare l'interesse grazie a un posizionamento consolidato. Emergono poi localita' in forte accelerazione come Arezzo, il Lago di Garda, Padova e Levico Terme, e cresce inoltre l'interesse per i mercatini europei facilmente raggiungibili per city break di pochi giorni, da Strasburgo e Colmar a Monaco e Cracovia.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 27-12-25 15:37:34 (0320) 5 NNNN