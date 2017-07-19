Turismo: Osservatorio Telepass, mercatini di Natale al centro dell'interesse -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - L'interesse per presepi e presepi viventi registra nel 2025 una crescita da inizio anno superiore al +18%, confermando il ruolo di queste esperienze come leva concreta di mobilita' turistica nel periodo natalizio. Napoli resta un riferimento centrale, con lo studio dell'Osservatorio Telepass che mostra una concentrazione dell'interesse su San Gregorio Armeno, sempre piu' percepita come destinazione autonoma e capace di attrarre flussi dedicati. Accanto ai luoghi simbolo, si affermano borghi e citta' in forte crescita come Matera, Manarola, Jesolo, Tricase, Custonaci, Caltagirone e Ossan. Il trend relativo ai treni di Natale e' uno dei piu' dinamici degli ultimi anni, con una crescita annua di circa +7% e un balzo oltre il +26% nel 2024, a conferma di un interesse strutturale e non episodico. Il fenomeno e' fortemente concentrato sulla Transiberiana d'Abruzzo, che da sola intercetta circa il 70% delle ricerche del cluster, affermandosi come esperienza simbolo del turismo natalizio su rotaia. Localita' come Sulmona e Roccaraso rafforzano cosi' il loro ruolo di hub turistici stagionali, mentre il successo della Transiberiana conferma come le esperienze di mobilita' lenta e panoramica possano diventare una motivazione di viaggio autonoma, capace di attrarre flussi nazionali verso aree interne e meno battute nel periodo natalizio. Luci e luminarie di Natale registrano nel 2025 una crescita da inizio anno del +10%, segnalando un interesse in aumento verso eventi luminosi capaci di trasformare lo spazio urbano in esperienza. L'Osservatorio Telepass indica che l'effetto attrattivo e' massimo nei contesti in cui l'illuminazione dialoga con centri storici, percorsi pedonali e aree commerciali, attivando flussi soprattutto di prossimita'.

Citta' e territori gia' emersi per altri cluster natalizi - come Verona, Padova, Arezzo e alcune localita' del Lago di Garda - intercettano questa domanda grazie alla capacita' di integrare luci, eventi e offerta culturale.

