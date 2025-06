Turismo: Orsini, buona notizia approvazione misura per "staff house"

E' pezzettino piano casa che abbiamo sostenuto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - "Prima di salire sul palco ho letto una bella notizia, ovvero che e' stata approvata la misura da 120 milioni di euro sullo staff housing", ovvero il provvedimento sulla riqualificazione e l'ammodernamento di alloggi (staff house) destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e di somministrazione cibo e bevande (bar e ristoranti). Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea generale di Unindustria Reggio Emilia, in corso a Reggio Emilia. "E' un modo per aiutare i ragazzi che lavorano negli hotel e nel mondo del turismo. E' quindi un pezzettino del Piano Casa, che noi abbiamo lanciato proprio per poter dare dignita' e fare crescere le famiglie nelle comunita', cosa per cui serve una casa a prezzi accessibili", ha detto Orsini, sottolineando che "stiamo lavorando anche su questo capitolo in maniera seria con il Governo".

