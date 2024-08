Turismo nautico: presenze in crescita del 40% nel porto di Roma, aumentano stranieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 ago - L'estate 2024 si caratterizza per una crescita del 40 per cento per il turismo nautico nel Lazio. E' questo il dato che emerge dalle presenze di imbarcazioni al Porto Turistico di Roma, la marina della Capitale con 840 posti barca da 8 a 55 metri, 100 locali commerciali e una passeggiata di 1200 metri lungo la banchina, punto di riferimento per molti stranieri che desiderano trascorrere l'estate in Mediterraneo. Premiata, riporta la nota del Porto, anche la struttura che secondo Navily, il piu' conosciuto portale per i diportisti, chi va per mare ne apprezza l'accoglienza (4,4/5 voti), la qualita' dei servizi e la struttura (4,1/5) e la pulizia (4/5). Gli yacht a vela e a motore che sono stati ormeggiati dal 1 maggio ad oggi per un periodo da uno a sette giorni sono stati 1227, contro i 876 dello stesso periodo del 2023 (+40%). Aumentano gli stranieri: il 47% sono francesi, seguiti da tedeschi e inglesi.

