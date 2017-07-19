Turismo nautico: in Italia vale 5,7mld, Liguria e Toscana guidano per superyacht (Deloitte)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ott - 'Rafforzare l'attrattivita' dell'Italia per i superyacht e sostenere la piccola e media nautica sono obiettivi complementari, non alternativi. La piccola nautica, in particolare, merita attenzione perche' rappresenta una porta d'ingresso al diporto e un elemento essenziale per diffondere la cultura del mare' commenta Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica. 'La nostra visione tiene insieme tutte le componenti del settore: infrastrutture portuali adeguate, servizi qualificati e formazione professionale sono le leve su cui lavorare per favorire una maggiore accessibilita', prolungare la stagione nautica e generare opportunita' durature per le imprese e le comunita' costiere'.

Secondo lo studio, l'Italia attira un superyacht su cinque, mentre la piccola nautica affronta una fase complessa. Il 7% della flotta considerata dallo studio (circa 82 mila unita') e' rappresentato da yacht premium oltre i 18 metri. Dal 2021 le imbarcazioni sotto i 10 metri calano in media del 3,7% l'anno, mentre quelle tra 18 e 24 metri crescono dello 0,7% e i superyacht del 3,3%. Nel 2025 la flotta mondiale di superyacht ha sfiorato le 11 mila unita', con un incremento medio annuo del 4,1% dal 2018. Circa 2,2 mila, pari a un quinto del totale, hanno navigato nelle acque italiane. Tra i superyacht che frequentano le acque italiane, il 93% batte bandiera estera e il 66% misura tra 30 e 60 metri. Il 56% ha un profilo stagionale, il 44% stanziale.

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(RADIOCOR) 03-10-26 14:33:34 (0304) 5 NNNN