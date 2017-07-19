Turismo nautico: in Italia vale 5,7mld, Liguria e Toscana guidano per superyacht (Deloitte)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ott - L'impatto economico del turismo nautico in Italia e' di circa 5,7 miliardi di euro. Nel 2025 la spesa operativa - ormeggi, carburante, manutenzione, rimessaggio ed equipaggio - ha raggiunto i 3,6 miliardi (63% del totale), mentre i consumi a terra - che includono ristorazione, shopping, intrattenimento, trasporti, hospitality - valgono 2,1 miliardi (37%) per l'intero parco nautico. E' quanto emerge dallo studio 'Yachting Tourism and Economic Contribution' realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica, che analizza l'impatto economico dello yachting sulle economie costiere italiane. Il report e' stato presentato sabato 3 ottobre a Genova al 66 Salone Nautico Internazionale.

L'Italia conta 790 infrastrutture portuali diportistiche in totale per circa 172 mila posti barca. Ogni 100 chilometri di costa ci sono 7,2 strutture (marine e porti turistici escludendo i punti di ormeggio), contro le 9,7 della Francia e le 7,5 della Spagna. Il Sud e le isole restano meno serviti in termini di infrastrutture qualificate per clientela alto spendente, con meno di cinque strutture ogni 100 km. Solo circa il 2% dei posti barca italiani e' destinato a unita' oltre i 24 metri, con Liguria e Toscana che concentrano circa meta' della capacita' dedicata ai superyacht. Secondo le stime, la spesa operativa giornaliera per unita' va in media da circa 200 euro per la piccola nautica a 78 mila euro per il comparto superyacht. I consumi a terra di armatori e ospiti variano tra 45 e 650 euro al giorno a persona.

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(RADIOCOR) 03-10-26 14:33:25 (0303) 5 NNNN