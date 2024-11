Turismo: montagna, +4,3% fatturato atteso per stagione invernale, prezzi +5,9%

Osservatorio Turismo Montano JFC (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 nov - La stagione invernale, con l'avvio dei primi impianti di innevamento, si apre all'insegna di un fatturato stimato in crescita per il turismo montano a 11,674mld, +4,2% rispetto alla stagione 2023-2024. A correre ancora i prezzi: per un soggiorno sulla neve si spendera' quest'anno il 5,9% in piu' rispetto, secondo le stime diffuse questa mattina dall'Osservatorio Italiano del Turismo Montano di JFC nel consueto rapporto Skipass. In crescita sia i costi per gli hotel, +5,1%, sia gli skipass che cresceranno mediamente del +6,2%. Le scuole di sci hanno incrementato le tariffe del 6,9%, mentre i servizi di ristorazione mostrano il rincaro maggiore, con un aumento dell'8,1%. Per una settimana bianca, un adulto spendera' in media 1.453 euro, una famiglia di tre persone circa 3.720 euro. Per un week-end in montagna JFC stima in media 571 euro per un adulto e 1.630 euro per una famiglia, +8,4% rispetto allo scorso inverno. In calo le previsioni di turisti italiani in montagna, in aumento le attese per gli arrivi dall'estero (+7,5%), in controtendenza rispetto agli arrivi generali stimati per il turismo italiano.

Tra le localita' montane preferite balza al top Cortina d'Ampezzo, ad un anno dall'avvio delle olimpiadi invernali, seguita da Madonna di Campiglio e Livigno.

