Turismo: Mitur, Italia al top in Europa anche per l'estate 2026

Tasso di saturazione al 51,2%. Mazzi: "Siamo orgogliosi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 lug - L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate del 2026, registrando un tasso di saturazione OTA (51,2%) superiore a competitor come Spagna (42,8%) e Francia (32,9%) e una tariffa media (153 euro) piu' bassa rispetto a Spagna (170) e Grecia (195). Lo rilevano le elaborazioni dell'Ufficio di statistica del ministero del Turismo secondo cui i tassi di saturazione piu' elevati si osservano in Veneto (57,5%), in Emilia-Romagna (56,7%), a Trento (55,7%) e Bolzano (54,9%). 'L'estate del 2026 si conferma un successo per il turismo in Italia - commenta il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi -. L'incremento delle ricerche aeree del 26% rispetto all'anno scorso, unito a un aumento della capacita' aerea, dimostra un forte interesse internazionale per il nostro Paese'. Per Mazzi 'l'Italia mantiene il suo primato di meta privilegiata per i visitatori di tutto il mondo. Un risultato frutto di un costante lavoro di squadra tra Governo, imprese e operatori del settore. Ne siamo orgogliosi e guardiamo al futuro con ottimismo'.

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(RADIOCOR) 05-07-26 13:33:27 (0254) 5 NNNN