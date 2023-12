Turismo: Milano scelta da tedeschi, britannici e portoghesi per iniziare il 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 dic - Natale in famiglia, Capodanno in viaggio. E le citta' europee sono tra le mete piu' ambite. Secondo il motore di ricerca di voli jetcost.it, le ricerche di voli per la fine di questo 2023 sono aumentate del 20%, mentre quelle di hotel del 24% rispetto alla fine del 2022. Sul podio c'e' la Spagna, il paese piu' ricercato, ma seguita subito dopo dall'Italia, che supera Portogallo, Francia e Regno Unito.

Tra le citta' italiane spicca Milano, meta preferita per tedeschi, britannici e portoghesi. Roma e' la piu' ricercata da francesi, spagnoli e olandesi. Tra le altre mete del Bel Paese compaiono Venezia, Firenze, Napoli ma anche Palermo e Torino.

Per gli italiani, invece, tra le citta' piu' desiderate dove volare per iniziare il nuovo anno la regina e' sempre Parigi, seguita da Amsterdam e Barcellona. Scendendo la classifica troviamo Praga, Londra, Vienna e New York. Tra le citta' di casa nostra Napoli si piazza all'undicesimo posto, Milano al quattordicesimo, cui si aggiungono Roma (17esimo posto), Catania (18esimo), Palermo (19esimo), Torino (30esimo).

Per chi cerca il caldo vincono le mete spagnole, Tenerife (10), Gran Canaria (22) e Fuerteventura (29), ma anche Dubai (12) e Sharm El Sheikh (16).

