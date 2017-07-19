Turismo: Meloni, rappresenta il 13% del Pil ma suo valore va oltre

Per questo abbiamo voluto un Ministero autonomo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 set - "Il turismo crea posti di lavoro, attrae e attiva investimenti, apre opportunita' per milioni di persone, e' uno straordinario generatore di ricchezza, di benessere, il 13% del prodotto interno lordo per quello che riguarda l'Italia, ma il suo valore va ben al di la' del lato strettamente economico".

Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di apertura del Global Summit Wttc, forum internazionale dedicato al settore del turismo, in corso a Roma. "Perche' il turismo - ha argomentato la premier - racconta cio' che sappiamo fare meglio, ci consente di promuovere i nostri valori, descrive e rilancia il nostro stile di vita. Il turismo e' uno degli strumenti principe con cui il popolo italiano parla al mondo della sua identita', la fa conoscere e la rende cosi' ammirata nel mondo. Cio' nonostante in passato non sempre il turismo stato adeguatamente valorizzato, a volte e' stato trascurato, a volte e' stato persino snobbato. Ed e' il motivo per il quale, all'atto della formazione di questo Governo, abbiamo voluto che questo settore avesse piena dignita', potendo finalmente contare su un Ministero autonomo che avesse un proprio portafoglio, capace di porsi come una guida nelle scelte strategiche, soggetto di coordinamento di quelle politiche intersettoriali che del turismo sono chiaramente precondizione e opportunita' per ulteriore sviluppo".

