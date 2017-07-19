Turismo: Meloni, e' molto piu' di un settore strategico per la nostra economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - "Il turismo e' in buona sostanza un pezzo di noi, un pezzo molto significativo di noi. E molto piu' di un settore strategico per la nostra economia. E il valore che genera va ben oltre il 13% di prodotto interno lordo". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea nazionale di Federalberghi.

"Il turismo - ha sottolineato la premier - e' il comparto che ci identifica e ci caratterizza. E che in qualche maniera racconta al mondo, meglio di qualsiasi altra cosa, cosa significhi essere italiani. Il turismo parla di quello che siamo stati, ovviamente, ma parla anche di quello che siamo, di quello che sappiamo fare meglio, di quello che abbiamo costruito, di come abbiamo saputo difendere il nostro territorio, proteggere l'ambiente, il paesaggio, le opere che erano state realizzate da chi ci ha preceduto. E per questo e per molto altro il turismo promuove i nostri valori, racconta il nostro stile di vita. E chi sceglie l'Italia, lo fa perche' sa che puo' vivere qualcosa di piu' di un bel viaggio, di una bella vacanza. Chi arriva in Italia alla fine non si limita a visitarla, entra in un modo di vivere, entra nel nostro modo di vivere. E quel modo di vivere difficilmente si lascia ridurre a delle fotografie o a un semplice itinerario".

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