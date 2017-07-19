Turismo: Mazzi, grazie al sindaco Venturini per recupero Des Bains

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 11 set - "Non si puo' che ringraziare il sindaco Simone Venturini per questa straordinaria ristrutturazione che ha annunciato e che si completera' poi nel 2030. E' un hotel storico di Venezia, un luogo di incontri della storia e di grandi attori che vi hanno soggiornato". Lo affermato il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, dal palco dei relatori della cerimonia di inaugurazione del cantiere di ristrutturazione del Hotel Des Bains del Lido di Venezia.

"Durante il periodo elettorale alcuni prospettavano catastrofi per il centro destra in citta' - ha aggiunto il ministro Mazzi. - in quei giorni ho conosciuto il candidato Venturini e fin da subito ho capito che la sua energia lo avrebbe portato a vincere".

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(RADIOCOR) 11-09-26 13:18:46 (0364) 5 NNNN