Turismo: Mazzali, in Lombardia superati i livelli pre-Covid

Cosi' l'assessore regionale responsabile del settore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 ott - 'In un contesto nazionale di crescita della stagione turistica 2023 rispetto all'anno precedente, che pero' non raggiunge ancora i numeri record del 2019, Regione Lombardia, invece, raggiunge e supera, ormai da parecchi mesi, i livelli pre-pandemia'. Lo ha indicato l'assessore regionale al Turismo, Moda, Design, Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia, Barbara Mazzali. 'Se a livello nazionale, rispetto al 2019, si registra ancora -5,9% per gli arrivi e -5,6% per le presenze, Regione Lombardia registra per il periodo gennaio-agosto 2023 sia un aumento degli arrivi totali, con 50mila persone in piu' rispetto al medesimo periodo del 2019, sia un consistente aumento del principale indicatore, ossia le presenze che crescono del 12%', specifica.

Fla-

(RADIOCOR) 15-10-23 15:57:52 (0234) 5 NNNN