Turismo: Mazzali, in Lombardia superati i livelli pre-Covid -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 ott - Nel territorio regionale, nei primi 8 mesi del 2023 si sono registrati 34.504.060 pernottamenti rispetto ai 30.858.786 riferiti allo stesso periodo del 2019. 'E' un trend di crescita sorprendente, in particolare per i volumi: +3.645.274 notti trascorse nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere regionali e, di conseguenza, per l'impatto positivo che genera per l'economia regionale', ha evidenziato Mazzali, secondo la quale questo trend e' anche la diretta conseguenza delle azioni di promozione progettate e messe in atto a partire dal suo insediamento grazie all'attenzione rivolta al mercato estero. 'Una strategia che trova conferma nei flussi: gli arrivi di turisti stranieri compensano la flessione di turisti italiani, l'aumento delle presenze deriva per 3,2 milioni da pernottamenti di turisti esteri', ha aggiunto.

