Turismo: Mazzali, dati Unioncamere confermano stima di un 2023 record per Lombardia

Superera' il 2019. Assessorato sara' a fianco del settore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - 'Gli ultimi dati di Unioncamere Lombardia confermano quello che sostengo da sempre: il turismo 'spinge' il Pil dell'intera Lombardia ed e' anche un motore occupazionale. Sono proprio le imprese legate a doppio filo con i settori della ristorazione e degli alberghi che dimostrano performance importanti. Gli imprenditori lombardi fanno sistema e grazie alla loro resilienza, capacita' e volonta' hanno tenuto al duro momento che abbiamo appena passato e si affermano traino del sistema dell'ospitalita''. Cosi' Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia, ha commentato i dati diffusi da Unioncamere Lombardia, secondo cui il 2023 sara' un anno da record per il turismo. Nel primo trimestre del 2023 e' stata registrata una crescita del fatturato dei servizi dell'8,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un aumento significativo delle attivita' di alloggio e ristorazione, +18% (su base annua). Anche per quanto riguarda gli addetti ai servizi, la crescita piu' significativa e' determinata dai servizi di alloggio e ristorazione, +6,2%.

'Dopo il bando da 30milioni di euro, aperto lo scorso 4 maggio, a sostegno degli investimenti per la riqualificazione e la realizzazione delle strutture ricettive (alberghiere e extralberghiere), il mio Assessorato continuera' a essere al loro fianco con strumenti di rilancio che consentano all'intero sistema regionale di essere sempre piu' attrattivo, con al primo posto l'attenzione per l'abbattimento di ogni barriera architettonica che consenta l'accoglienza a persona affetta da disabilita'. L'obiettivo e' accogliere con tutta la nostra eccellenza i 7,4 milioni di turisti attesi in Lombardia quest' estate. Rilancio la mia previsione: il 2023 segnera' il 'sorpasso' dell'anno boom del turismo, il 2019'.

