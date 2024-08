Turismo: Lombardia, +11,5% a 23,8mln pernottamenti I sem. con forte presenza stranieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ago - Cresce ancora il turismo in Lombardia e nel primo semestre del 2024 registra 23,8 milioni di pernottamenti, con una crescita dell'11,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel primo trimestre dell'anno, in particolare, le presenze sono aumentate del 10% grazie all'allungamento della stagione invernale nelle localita' montane. A trainare gli stranieri, il 65% delle presenze totali. A fotografare i trend l'osservatorio regionale che spiega l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali 'ha rilevato che le piattaforme di prenotazione online mostrano 1,3 milioni di offerte vendute per agosto e settembre, con una tariffa media di 241 euro, in aumento nelle ultime settimane rilevando che i pernottamenti si concentrano nelle strutture alberghiere che pesano il 59% del totale". "Se il 2023 e' stato un anno eccezionale per il turismo in Lombardia il 2024 promette ancora meglio', dice Mazzali. E si prevede un tutto esaurito non solo per agosto ma anche per settembre, con il 90% di posti occupati con l'alto numero di prenotazioni last minute. "Il turismo e' ormai un asset fondamentale della nostra economia e i recenti trend indicano che la Lombardia tra montagne, laghi e citta' d'arte si pone ai primi posti tra le scelte dei turisti, soprattutto stranieri', sottolinea il presidente Attilio Fontana.

