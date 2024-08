Turismo: Livigno, 30mln per due nuovi impianti aspettando Milano-Cortina 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ago - Mottolino Fun Mountain, la societa' che gestisce gli omonimi impianti di Livigno, investira' 30 mln di euro per realizzare due nuovi impianti di risalita destinati a cambiare volto alla skiarea in vista dell'appuntamento con le Olimpiadi e le Paralimpiadi InvernaliMilano-Cortina2026. I lavori, che dureranno tutta l'estate e l'autunno 2024, prevedono il completo rinnovamento della telecabina Mottolino, principale impianto di arroccamento, e la seggiovia Monte Sponda, che diventera' la prima seggiovia a 8 posti in tutta la Lombardia. La ski area del Mottolino di Livigno ospitera' le competizioni che assegneranno il maggior numero di medaglie olimpiche, ben 54 di 76, con le gare di snowboard e sci freestyle.

"I Giochi rappresentano un'opportunita' unica per superare, in termini di impiantistica, i gia' elevati standard internazionali. Abbiamo quindi scelto di anticipare la programmazione del nostro piano industriale', spiega Marco Rocca, ad Mottolino. Che precisa, sara' 'un parco impianti sostenibile e all'avanguardia. Due progetti che rimarranno in eredita' al comprensorio di Livigno ovviamente anche nel dopo Olimpiadi. Ma non ci fermiamo qui. Abbiamo, infatti, deciso di investire circa un altro milione di euro per una nuova sciovia. Un impianto di risalita a maggiore portata oraria rispetto a quello attuale, ormai obsoleto, che andra' anche a migliorare l'offerta del nostro campo scuola'.

