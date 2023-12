Turismo: le donne occupano il 66% dei posti e il 22% e' dirigente

Indagine di Vamonos-Vacanze.it (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 dic - Nel turismo le donne occupano il 66% dei posti impiegatizi e costituiscono il 53% della manovalanza, secondo quanto rileva Vamonos-Vacanze.it,tour operator specializzato in viaggi per single. Il 37% delle donne , inoltre, e' un quadro ed il 22% e' dirigente. Le imprese femminili nel turismo e nel tempo libero in Italia sono oltre 148 mila, fortemente concentrate nel segmento della ristorazione, con circa 57 mila attivita' attualmente gestite da donne. Bene anche il settore degli alloggi per vacanze e quello degli alberghi.

Il settore del turismo, poi, contribuisce ad oltre il 13% del Pil italiano per un totale di 232 miliardi di euro (dati Federturismo). 'E' quindi innegabile che il comparto e' un'importante occasione per l'imprenditoria 'in rosa', che qui trova un terreno privilegiato per avviare un'impresa femminile' concludono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it.

'L'universo femminile e' in grado di valorizzare le destinazioni piu' di quanto riesca a farlo quello maschile' sostengono i fondatori di Vamonos-Vacanze.it.

