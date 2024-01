Turismo: Lalli (Confindustria), imprenditore crea destinazioni dove non c'erano

Al primo Forum Internazionale del Turismo Italiano a Genova (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen - 'Il turismo e' l'esaltazione delle caratteristiche di un territorio, le imprese fanno questo creando soprattutto 'i turismi' con le loro specificita'. Ci sono imprenditori che creano destinazioni che prima non c'erano, come ha fatto l'Aga Khan in Sardegna o come si e' fatto a Cervinia con le piste da sci o nella Puglia, che e' la mia Regione, con la diffusione delle masserie. E spesso non si da' il giusto riconoscimento all'imprenditore in questo suo ruolo di creatore di nuove destinazioni turistiche dove prima non c'erano'. Lo ha detto Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, durante il focus sull'importanza del sostegno alle capacita' dei territori di creare un 'sistema turismo'. L'evento fa parte della prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato a Genova dal Sole 24 Ore in collaborazione con la regione Liguria. L'obiettivo e' identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico.

