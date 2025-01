Turismo: Italia secondo Paese piu' desiderato dagli europei, Milano batte Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Il 2025, anno record per i ponti, l'Italia del turismo inizia bene ed e' il secondo paese piu' desiderato dagli europei per iniziare l'anno, dopo la Spagna. Milano in primis, che, con Roma dove ha preso il via l'anno del Giubileo, e' la meta piu' desiderata per la prima vacanza, da Capodanno all'Epifania.

Secondo il motore di ricerca di voli e hotel jetcost.it, le ricerche di voli per la fine del 2024 sono aumentate, in generale, del 16%, mentre quelle di hotel del 19% rispetto alla fine del 2023. Ricerche nelle quali le mete italiane superano di gran lunga Portogallo, Francia e Regno Unito. Con Milano citta' piu' richiesta dai viaggiatori tedeschi, britannici e portoghesi e la seconda da francesi, spagnoli e olandesi, che scelgono come prima meta italiana Roma. Milano e' anche la 17esima citta' piu' desiderata al mondo per iniziare il nuovo anno. Sul podio per gli europei restano Parigi e Londra, seguite per questo inizio 2025 da Vienna.

