Turismo: Italia regina dei luxury hotel per attrattivita' (Deloitte)

Milano, Roma, Venzia e Firenze al top (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - L'Italia sempre piu' vocata al turismo di lusso e' top in Europa per attrattivita' degli investimenti per l'hospitality di segmento alto, lasciando indietro Grecia e Portogallo. Quasi sei intervistati su dieci (59%) di uno studio di Deloitte condotto su oltre 900 operatori e investitori del settore indicano la Penisola come il principale polo di sviluppo dei luxury hotel, con il 70% che dichiara l'intenzione di effettuare investimenti entro i prossimi tre anni. Al secondo posto la Grecia si ferma all'11%, seguita dal Portogallo con il 10%. A spingere gli investimenti sono le attese di una redditivita' sopra la media: oltre la meta' degli operatori intervistati (52%) prevede per il mercato italiano del luxury hotel una crescita annua del fatturato compresa tra il 6% e il 10% nel prossimo triennio; un ulteriore 25% del campione stima addirittura un incremento superiore al 10%. Oltre la meta' degli investitori (53%) prevede di allocare piu' di 100mln di euro nel triennio e il 22% e' disposto a superare i 200mln.

Citta' come Milano, Roma, Venezia e Firenze rimangono i mercati piu' attrattivi. Seguono le localita' balneari e lacustri gia' associate al lusso, dalla Costa Smeralda alla Costiera Amalfitana, Portofino o il Lago di Como, che, pur caratterizzate da una stagionalita' marcata, continuano ad esercitare un forte appeal internazionale. Al quarto posto le localita' montane con destinazioni di rilievo nelle Alpi e nelle Dolomiti. "Dal punto di vista geografico l'Italia si conferma il mercato piu' attrattivo in Europa, grazie a una combinazione unica di fattori: un patrimonio culturale e paesaggistico ineguagliabile e una reputazione consolidata come destinazione di eccellenza", dice Benedetto Puglisi, Director Real Estate & Hospitality di Deloitte. "La maggior parte di questi investimenti si focalizza sul riposizionamento di hotel gia' esistenti e sulla conversione di edifici storici. Bisogna pero' affrontare questo processo di riqualificazione con grande attenzione al prodotto e alla location".

