Turismo: Italia al top vacanze natalizie con +46,8% vendite (Monitoraggio Enit) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - La Valle d'Aosta registra un tasso di saturazione del 66,72%, collocandosi come prima realta' per livello di occupazione nel periodo analizzato. Seguono la Provincia Autonoma di Trento, con un valore medio 66,04% e la Provincia Autonoma di Bolzano con il 64,35%. Anche al di fuori del contesto alpino si riscontrano performance rilevanti: l'Umbria registra un livello di saturazione del 56,03%, mentre l'Abruzzo si attesta al 51,5%. Tra i pacchetti maggiormente richiesti dai turisti stranieri, come mette in luce il Monitoraggio Enit, ci sono quelli 'artistico-culturali' con Roma, Firenze e Venezia capisaldi dei viaggi natalizi (prodotto piu' venduto in Europa, dal 24% dei T.O., il 9,3% sui mercati a lungo raggio); 'montagna e ski' con Dolomiti, Valle d'Aosta e Trentino che restano tra le scelte principali, soprattutto per Austria, Germania e mercati asiatici; 'enogastronomia' molto richiesta oltreoceano (11,6%) con un pubblico alla ricerca di esperienze autentiche legate a cucina regionale, vino e scoperta territoriale.

