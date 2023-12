Turismo: Italia al top per congressi, prima destinazione in Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - Italia al top nell'anno che vede tornare al boom post Covid il turismo di congressi e convegni. Per la prima volta negli ultimi 10 anni secondo i dati dell'Icca, International Congress and Convention Association, l'Italia e' la seconda destinazione in Europa e terza al mondo per congressi associativi internazionali nel 2022, con 560 appuntamenti. Un trend che pare confermato dai dati del 2023 e dalle prima indicazioni sul 2024.

Dopo l'Italia, ci sono Spagna, Germania, Uk e Francia, tutte destinazioni fino al pre-covid con numeri al di sopra del nostro Paese. Tra le prime 100 citta' al mondo scelte come sede da accademici, ricercatori, manager e professionisti sei le italiane: Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino e Napoli.

Il Paese con piu' citta' nella top 100.

Il sistema congressuale ha coinvolto oltre 21 milioni di partecipanti e quasi 32 milioni di presenze complessive. Un turista, viene calcolato, che spende circa due volte e mezzo rispetto al vacanziero. Diventare la nazione ospitante di un congresso non e' scontato: le associazioni internazionali scelgono le destinazioni per lo piu' attraverso un processo di candidatura. Dopo la pandemia sono stati organizzati meno appuntamenti, ma l'Italia e' lo Stato ripartito con i numeri piu' in crescita, secondo i dati Icca.

