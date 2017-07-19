Turismo: Italia al quarto posto in Nation Brands Index grazie a cultura

Ranking mondiale misura valore economico reputazione Paesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 feb - Il "brand Italia" e' il quarto nel mercato del turismo mondiale, in base al Nation Brands Index. La classifica ideata da Simon Anholt, presentata all'edizione 2026 di Bit (Borsa italiana del turismo) misura quanto vale la reputazione di diversi Paesi in termini economici. A guidare il ranking 2025 e' il Giappone, seguito da Germania e Canada. L'Italia scende di una posizione rispetto allo scorso anno, ma migliora il proprio punteggio complessivo. La variazione non si deve infatti a una perdita di reputazione, ma al balzo in avanti del Canada. Negli ultimi 17 anni l'Italia si e' sempre posizionata nella Top Ten. In piu', nel Sovereign Profile Ratings 2025, che coniuga il punteggio Nbi con il livello di familiarita' con il Paese tra gli intervistati, si posiziona nella fascia piu' alta, la A+, caratterizza da punteggio e familiarita' elevati. Cultura e turismo continuano a rappresentare i pilastri del soft power italiano, con performance superiori a quelle di Francia, Spagna, Austria e Svizzera su quasi tutti gli attributi turistici. Le aree di miglioramento emergono invece nelle dimensioni legate alla governance e alla attrattivita' per investimenti e talenti.

Negli ultimi anni l'Italia ha avviato un tentativo di riequilibrio narrativo, con una maggiore attenzione a manifattura avanzata, aerospazio, ricerca scientifica e sostenibilita'. L'obiettivo e' essere riconosciuti come attori credibili per il Made in Italy, che rimane uno dei marchi piu' riconosciuti al mondo. Piu' in generale, l'Index segnala una correlazione superiore al 60% tra l'immagine di un Paese e le entrate combinate di commercio, turismo e investimenti diretti esteri.

