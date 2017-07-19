Turismo: Istat, in secondo trimestre arrivi +1,1% e presenze +4,7% su anno-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - Secondo Istat, le performance sono state particolarmente positive per i comuni montani: +12% le presenze turistiche nel secondo trimestre, rispetto all'anno precedente. A giugno, complessivamente stabili le presenze nelle localita' marittime (+0,7%). Bilancio positivo per i principali comuni balneari della Riviera romagnola e della costa adriatica di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In tendenziale flessione il turismo delle localita' costiere toscane e abruzzesi; segnali molto positivi dall'area adriatica pugliese con dinamiche espansive a Bari e Vieste (rispettivamente +20% e +10%). Nel secondo trimestre, crescono sia le presenze dei turisti italiani (+3%) sia in misura pari a quasi il doppio, quelle dei turisti stranieri (+5,9%). Complessivamente la domanda straniera ha rappresentato una quota di mercato pari al 60,5% delle presenze totali nel trimestre. In leggero aumento nel secondo trimestre i flussi turistici nelle grandi citta' e nelle destinazioni d'interesse culturale (+1%) rispetto allo stesso periodo del 2024, ma con andamenti differenziati: presenze in crescita, ad esempio, a Milano, Firenze e Bologna (tutte con variazioni superiori all'8%), mentre Venezia segna una contrazione (-6,1%).

