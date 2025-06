Turismo: Istat, I trim in flessione, arrivi -1,1% su anno, ok domanda da estero

Buona performance comparto extra-alberghiero (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - Nel primo trimestre 2025 il turismo registra rispetto al medesimo periodo del 2024 un leggero calo, -1,1% gli arrivi e -0,4% le presenze, cui ha contribuito anche la diversa collocazione delle festivita' Pasquali nel 2025 (aprile) rispetto all'anno precedente (marzo). Lo mette in evidenza l'indagine 'Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi', diffusa dall'Istat. Nel primo trimestre 2025 inoltre le presenze dei turisti residenti in Italia diminuiscono dell'1,4% mentre le presenze degli stranieri aumentano dello +0,6%, rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel primo trimestre 2025 le presenze dei turisti stranieri si confermano superiori a quelle dei residenti in Italia. La quota di mercato della componente inbound della domanda e' pari al 51,6% delle presenze totali.

Sul fronte della tipologia di sistemazione l'indagine evidenzia come "rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, gli esercizi alberghieri registrano nel primo trimestre 2025 un calo di presenze (-1,8%), mentre quelle negli extra alberghieri aumentano del 3,5%". Quanto alla durata del soggiorno, la permanenza media e' pari a 2,69 notti per i turisti italiani e 3,48 notti per quelli stranieri.

Complessivamente, la media si attesta a 3,04 notti, in linea con il valore del 2024 (3,06 notti). Nello specifico dell'andamento del primo trimestre dell'anno: a gennaio 6,1 milioni di arrivi e 19,5 milioni di presenze: valori in crescita rispetto al 2024 (+4,0% gli arrivi e +3,6% le presenze). Febbraio sostanzialmente stabile (-0,4% gli arrivi e -0,2% le presenze). Marzo in marcata flessione: le presenze calano del 3,8% e gli arrivi del 5,3% rispetto al 2024.

