Turismo: il Manifesto degli imprenditori dell'immobiliare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 6 gen - Quattordici associazioni del settore immobiliare e del turismo si rivolgono al governo con un appello contenuto in un Manifesto: "Per raddoppiare il Pil del settore turistico e' necessario valorizzare le case, i flussi turistici sono in costante crescita - avvertono le quattordici associazioni - i posti letto negli alberghi non basteranno'.

"Il Governo studia la strategia migliore per sviluppare il comparto turistico e rendere l'Italia la prima destinazione al mondo. L'obiettivo indicato e' raddoppiare l'importanza di questa grande industria, passando dal 15% al 30% di incidenza in rapporto al Pil nei prossimi anni. Noi crediamo - affermano le associazioni - che per raggiungere questo traguardo sia fondamentale valorizzare il patrimonio immobiliare del Paese, mettendo al centro la casa come offerta per i viaggiatori, allineandoci cosi' a un modello internazionale vincente".

Queste le quattordici associazioni di imprenditori del turismo e dell'immobiliare che hanno sottoscritto il manifesto in sette punti: Abbav, Aigab, Breve, Confassociazioni Real Estate, Confedilizia, Fare, Fiaip, Host+Host, Host Italia, Myguestfriend, Ospitami, Pro-Locatur, Property Managers Italia e Rescasa Lombardia.

