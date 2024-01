Turismo: gli affitti brevi incoronano Francia, Spagna e Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Il 2024 sara' l'anno della rivoluzione per gli affitti brevi, con l'entrata in vigore della direttiva dell'Unione europea per regolamentare il mercato, imponendo una maggiore trasparenza e responsabilita' delle piattaforme come Airbnb, Expedia e Booking. E l'Italia e' in prima fila.

In Europa, solo nella prima meta' del 2023, gli ospiti hanno trascorso circa 237 milioni di notti in alloggi in affitto a breve termine prenotati tramite piattaforme online. Di queste piu' di 34 milioni sono state trascorse in Italia, che e' terza sul podio dopo le quasi 47 milioni di notti della Spagna e le 57 milioni della Francia. Nei mesi invernali, da gennaio a marzo, l'Italia, pero', resta indietro. Dopo il podio della regione croata di Jadranska Hrvatska, in classifica ci sono cinque regioni francesi (Provenza, Ile de France, Rodano-Alpi, Aquitania) e altrettanto spagnole (Andalusia, Catalogna, Canarie e Comunita' Valensiana), mentre per l'Italia nei mesi invernali compare la sola Toscana, al nono posto. Con Firenze regina degli affitti brevi italiani. Segno che da noi e' abitudine estiva e non coinvolge le localita' montane, dove pure si fa sentire il caro vacanza.

