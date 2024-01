Turismo: gli affitti brevi incoronano Francia, Spagna e Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Anche guardano alle prime 20 regioni piu' popolari in Europa per affitti brevi nei primi mesi del 2023, secondo i dati elaborati da Radiocor-IlSole24Ore - sei sono in Spagna e Francia, cinque in Italia, due in Portogallo. In Italia dopo la Toscana a spiccare Lazio, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Mentre regioni tradizionalmente alpine restano indietro. Cosa che, ad esempio, non succede col Tirolo austriaco.

Diverso se si guarda ai mesi estivi, quando sul fronte degli arrivi l'Italia torna tra le mete preferite, non solo per gli affitti brevi. In 15 regioni, tra Bulgaria, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Romania e Svezia, piu' di cinque pernottamenti turistici su dieci sono nei mesi di luglio o agosto. Le cinque regioni con la piu' alta stagionalita' includono le due principali regioni turistiche della Bulgaria, Yugoiztochen (64,3 % di tutte le notti concentrate in luglio e agosto) e Severoiztochen (60,9 %), la regione costiera della Romania, Sud-Est (64,5%) e la regione croata Jadranska Hrvatska (60,2%). La regione europea con il piu' alto livello di stagionalita' e', pero', la Calabria con il 64,8% di tutte le notti concentrate nei mesi di luglio e agosto. Mesi in cui spiccano anche Veneto ed Emilia-Romagna.

