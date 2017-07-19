Turismo: Ghezzi (Anef), estate positiva, calendario lungo per la montagna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - L'estate si chiude con risultati definiti "positivi" per l'Anef, Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, e con dati che secondo la presidente Valeria Ghezzi "confermano che la montagna estiva ha enormi margini di crescita: il nostro obiettivo e' allungare sempre di piu' la stagione, offrendo esperienze diversificate e accessibili anche nei mesi di mezzo".Una stagione che per Trentino, Veneto e Lombardia ha visto giugno con segnali positivi, luglio in flessione per il meteo, agosto con buona presenza ma contrazione del turismo giornaliero; settembre in calo, piu' contenuto in Veneto. In Valle d'Aosta si e' iniziato con un giugno positivo, per un luglio difficile seguito da un agosto stabile rispetto al 2024 e settembre in crescita del +7%. L'Alto Adige ha visto un andamento positivo in giugno e agosto, in calo a luglio e lieve flessione a settembre con una clientela piu' internazionale e una leggera diminuzione di italiani e tedeschi. Grazie agli investimenti degli ultimi anni, molte aree alpine hanno potuto prolungare le attivita', pianificando le aperture oltre i termini consueti, in alcuni casi addirittura fino all'inizio di novembre, puntando su sentieri panoramici, bike park, esperienze gastronomiche e iniziative culturali. "Oggi non parliamo piu' solo di stagioni ma di un calendario lungo in cui la montagna sa proporre eventi, esperienze e servizi per pubblici diversi.

Questo significa rafforzare l'economia locale, ridurre la dipendenza da singoli mesi e garantire una migliore qualita' della vita per chi vive e lavora in quota", ha aggiunto Ghezzi.

