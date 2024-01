Turismo: Garrone, Gruppo 24 Ore ha attenzione costante per settore strategico per Italia

Al primo Forum Internazionale del Turismo Italiano a Genova (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen - 'Il Gruppo 24 Ore ha dedicato attenzione costante al settore turistico attraverso tutti i suoi canali, Radio 24, il quotidiano e Radiocor. Quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa in piu' per il settore che deve diventare la prima industria italiana. Il turismo e' un settore strategico per il nostro Paese, per la nostra regione e per la nostra citta', ed e' una delle forze trainanti dell'Italia. E' fondamentale il gioco di squadra fra tutte le realta' coinvolte, soprattutto in previsione che l'anno prossimo milioni di pellegrini arriveranno in Italia per l'anno Santo e che nel 2026 ci saranno i Giochi olimpici Milano-Cortina. Sono eventi di importanza fondamentale per 'vendere', consentitemi il termine, l'Italia nel mondo.

Occorre intervenire sul territorio per creare un sistema turismo all'altezza della capacita' dei nostri imprenditori'.

Lo ha detto Edoardo Garrone, presidente del Gruppo 24 Ore, in apertura della prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato a Genova dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Regione Liguria. L'obiettivo e' identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico.

