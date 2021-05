Turismo: Garavaglia, Covid come 'safety card' ora occorre accelerare per vincere

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mag - "I Governi non fanno il Pil, ma possono fare regole per migliorare l'economia. E' il mercato che fa il Pil. I Governi invece hanno l'obbligo di sostenere il settore quando occorre, come ora. Considero il 2021 come l'anno zero anche per turismo. Il Covid va visto come la 'safety card', che entra in pista dopo l'incidente. Ora siamo tutti allineati sulla stessa linea e vince chi ha l'accelerazione accelerazione migliore". Cosi' si e' espresso Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, durante l'incontro "Comunicare il turismo per la ripresa in Italia e in Europa. La notorieta' e l'attrattivita' delle destinazioni italiane e il ruolo dei media" organizzato all'Universita' Cattolica di Milano. "Il Governo consentira' agli operatori di avere la migliore accelerazione - ha continuato Garavaglia -. A questo proposito l'azione dell'esecutivo ha tre gambe".

Pan

(RADIOCOR) 05-05-21 12:48:43 (0323) 5 NNNN