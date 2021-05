Turismo: Garavaglia, Covid come 'safety card' ora occorre accelerare per vincere -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mag - "La prima gamba prevede interventi di sostegno agli operatori.

Per questo sono stati sbloccati 500 milioni di euro accelerazione - ha proseguito Garavaglia -. Poi abbiamo messo in campo altre risorse per 1,7 miliardi nel vecchio piano di sostegno e ora ne stanzieremo altre nel nuovo decreto. La seconda gamba invece prevede strumenti come minibond o basket bond per allentare la stretta creditizia. L'obiettivo e' quello di fare ponti finanziari per permette agli operatori di 'comprare tempo' e riprendersi. La terza gamba infine e' il Pnrr, che prevede 2,4 miliardi, di cui 600 milioni per sussidi e 1,8 miliardi come prestiti a imprese. Mancano pero' a livello europeo regole comuni per agevolare spostamenti turistici fra nazioni. Ieri ne abbiamo discusso in G20, ci sono state resistenze da parte di Russia e Cina, ma siamo fiduciosi di raggiungere un accordo".

Pan

