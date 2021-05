Turismo: FlixBus potenzia la rete in Italia per una ripartenza in sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mag - FlixBus potenzia la rete di collegamenti in Italia, includendo nel proprio network nuove tratte attive da giovedi' 6 maggio e gia' acquistabili su tutti i canali di vendita. FlixBus colleghera' circa 150 destinazioni in 18 Regioni italiane, con una rete che si estendera' dal Friuli-Venezia-Giulia fino alla Sicilia. Saranno garantite piu' corse al giorno fra i grandi centri italiani - come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Venezia e Trieste - ma e' soprattutto sulle medie e piccole destinazioni che FlixBus si concentrera', con un occhio di riguardo per le citta' d'arte. Grande attenzione sara' rivolta anche al Sud Italia, dove l'attrattivita' del patrimonio storico e culturale non e' generalmente supportata da una rete di trasporti adeguata. Infine FlixBus continuera' a garantire la possibilita' di viaggiare da e verso l'estero grazie ai numerosi collegamenti internazionali attivi.

