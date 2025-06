Turismo: Fabri (Confindustria), a Roma forte attrazione investimenti alberghiero

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - Roma lo scorso anno 2024 "ha attratto il 22% degli investimenti alberghieri nazionali, pari a 465 milioni, con numerose nuove aperture previste, in gran parte nel segmento 5 stelle. Un segnale chiaro della crescente attrattivita' della citta' per il turismo di alta gamma". Cosi' Elisabetta Fabri, da alcuni mesi presidente di associazione italiana Confindustria Alberghi nel corso dell'evento 'Investire in Roma 2025', organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con Dils. Roma e l'Italia "sono un patrimonio straordinario che va promosso e sostenuto con orgoglio, anche attraverso una sinergia piu' solida tra pubblico e privato. Gli investitori ci sono e guardano con attenzione alle opportunita' del settore". Fabri ha aggiunto che Roma dovra' migliorare il tasso di occupazione alberghiero nei tre mesi invernali per il segmento degli eventi aziendali (cosiddetto Mice, acronimo che comprende anche congressi e fiere). "Si tratta di un comparto strategico perche' lavora tutto l'anno e contribuisce in modo determinante alla destagionalizzazione, colmando i cali di occupazione nei mesi invernali. La Capitale - ha aggiunto Fabri - di recente ha superato Parigi sia per arrivi che per la durata media del soggiorno: dati che impongono di puntare sempre di piu' su un'offerta turistica di qualita'".

Ggz

(RADIOCOR) 10-06-25 16:43:15 (0498)IMM 5 NNNN