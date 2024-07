Turismo: ecco le migliori 50 spiagge italiane, le prime 12 sono in Sardegna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza d'Europa, ha realizzato la classifica delle top 50 spiagge italiane del 2024, utilizzando i dati di Google Maps. Le prime 12 posizioni sono tutte in Sardegna: prima Scivu (Costa Verde, nel territorio di Arbus, centro del Medio Campidano), davanti a Is Arutas (nella Penisola del Sinis) e Porto Giunco (vicino a Villasimius e non lontano dallo stagno di Notteri, popolato da fenicotteri rosa). Su Giudeu (che si trova a Chia) e completa la top 5 la spiaggia di Mari Pintau (nel Golfo di Cagliari: il nome significa "mare dipinto"). Al sesto posto si colloca la Spiaggia delle Dune, situata a Porto Pino e famosa per le sue alte dune di sabbia bianca. In settima posizione, la Spiaggia di Mari Ermi, nella Penisola del Sinis. Ottava e' la Spiaggia di Piscinas, parte della Costa Verde. In nona posizione, la Spiaggia Rena Bianca a Santa Teresa di Gallura. Chiude la top 10 la Spiaggia di Cala Spinosa a Capo Testa. E poi seguono altri due lidi sardi: Spiaggia di San Giovanni di Sinis e Spiaggia di Su Sirboni.

