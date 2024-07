Turismo: ecco le migliori 50 spiagge italiane, le prime 12 sono in Sardegna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - La Sardegna ha ben 39 spiagge su 50 nella graduatoria. Ma sono presenti anche Puglia, Toscana, Liguria e altre regioni, che seguono ben distaccate. La Puglia con 4 spiagge la prima della quale e' 20ma ossia la spiaggia di Porto Selvaggio, seguita San Pietro in Bevagna in 22ma posizione, la Spiaggia del Frascone in 41ma e quella di Monaco Mirante al 48mo posto. Liguria e Toscana hanno due spiagge ciascuna; per la prima troviamo Boccadasse al 16mo posto e la Spiaggia di Varigotti 39ma, mentre la Toscana e' rappresentata da due spiagge dell'Isola d'Elba: 17ma la spiaggia di Cavoli a Campo, e 38ma la Spiaggia della Padulella in localita' Portoferraio. Una spiaggia ciascuna per Marche, Calabria e Abruzzo. Chiudono la classifica dal 40esimo posto altre 8 spiagge sarde, intervallate da altre due posizioni di soltanto, di Puglia e Abruzzo: Spiaggia di Cala Monte Turno in Sardegna, Spiaggia del Frascone in Puglia, Spiaggia di Portixeddu in Sardegna, Spiaggia di San Nicolo' in Sardegna, Spiaggia di Porto Pino in Sardegna e Spiaggia di Calata Turchino in Abruzzo, seguita da Spiaggia di Piscina Rei, il Golfetto, e Della Torre Vignola Mare in Sardegna, la Spiaggia di Monaco Mirante in Puglia e in 50esima posizione la Spiaggia di Lu Impostu, ancora in Sardegna.

