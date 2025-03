Turismo: Demoskopica, Lombardia terza in Italia per offerta luxury

Assessore Mazzali: "Prospettive di crescita" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - "La Lombardia e' al terzo posto in Italia per il turismo di lusso, che nella nostra regione non e' solo una nicchia di mercato, ma un motore strategico per la crescita economica regionale. Con buone prospettive di sviluppo'. Cosi' Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, commenta i risultati della ricerca di Demoskopika che collocano la Lombardia al terzo posto in Italia nell'Elite Index con un punteggio di 105,7, preceduta solo da Lazio e Campania, e davanti a Sardegna, Veneto e Toscana. Inoltre, le previsioni per il 2025 indicano un ulteriore incremento dei flussi turistici luxury in Lombardia, con una crescita stimata del 2% negli arrivi e dell'1,4% nelle presenze. "Con oltre 53,5 milioni di pernottamenti nel 2024, di cui il 67% generato da visitatori internazionali, la Lombardia sta vivendo una fase di espansione senza precedenti", prosegue Mazzali. "I flussi turistici sono in costante crescita, e a trainare questo sviluppo sono proprio i viaggiatori luxury, provenienti principalmente da Usa e Gran Bretagna, che cercano destinazioni in grado di offrire non solo ospitalita' a cinque stelle, ma anche esperienze esclusive e personalizzate, dall'arte alla moda, dal design alla gastronomia', ha aggiunto.

