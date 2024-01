Turismo: dal 5 a 8 febbraio Fiera Hospitality a Riva del Garda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - A Riva del Garda (Trentino Alto Adige), dal 5 all'8 febbraio 2024 si terra' Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, dove saranno presentate le ultime tendenze e le innovazioni per la People Industry HoReCa. La manifestazione - giunta alla sua quarantottesima edizione - ospitera' 750 espositori, con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Molte le riconferme, che lasciano pero' spazio a un significativo 40% di nuove aziende che hanno scelto Riva del Garda per aprirsi al mercato globale e allargare i propri orizzonti. Al percorso espositivo si intrecciano oltre 140 eventi con 170 speaker tra iniziative formative, laboratori, masterclass, degustazioni, cooking show e concorsi. Sono attese delegazioni di operatori da Slovenia, Paesi dell'Est Europa, Scandinavia, Spagna, Portogallo, UK, Paesi di lingua tedesca, oltre a Kenya e centro e sud America.'Hospitality e' un evento sempre piu' internazionale - ha commentato Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi - Grazie alla nostra intensa attivita' di scouting e la collaborazione con Agenzia ICE (ITA - Italian Trade Agency), ci aspettiamo oltre 50 operatori da selezionati mercati per offrire agli espositori ulteriori occasioni per allargare gli orizzonti di business'.

